Рефата Чубарова задержали в аэропорту Бухареста. Фото: file.liga.net

https://racurs.ua/n130724-v-rumynii-pogranichniki-zaderjali-refata-chubarova.html

Ракурс

Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, был задержан румынскими пограничниками в аэропорту Бухареста.

При прохождении пограничного контроля пограничники изъяли у него паспорт и свыше 3 часов удерживали в трансферной зоне аэропорта. В этом политик обвиняет спецслужбы Российской Федерации. Об этом 12 декабря сообщил Чубаров на собственной странице в Facebook.

На территориях этих стран российские спецслужбы имеют де-факто право ареста преследуемых Россией лиц, независимо от их гражданства. Но не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии, — говорится в сообщении.

Чубаров отметил, что прибыл в Румынию на встречу с государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States. Стороны планировали обсудить ситуацию в оккупированном Крыму.

По словам главы Меджлиса, лишь вмешательство в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили ему покинуть аэропорт после 3,5 часов ожидания.

Напомним, недавно Рефат Чубаров анонсировал подготовку к проведению мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства», которая будет проходить в форме шествия с материковой части Украины ко временно оккупированного Россией Крыма.