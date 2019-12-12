Рефата Чубарова затримали в аеропорту Бухареста. Фото: file.liga.net

https://racurs.ua/ua/n130724-u-rumuniyi-prykordonnyky-zatrymaly-refata-chubarova.html

Ракурс

Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, був затриманий румунськими прикордонниками в аеропорту Бухареста.

При проходженні прикордонного контролю прикордонники вилучили у нього паспорт й понад 3 години утримували в трансферній зоні аеропорту. У цьому політик звинувачує спецслужби Російської Федерації. Про це 12 грудня повідомив Чубаров на власній сторінці у Facebook.

На територіях цих країн російські спецслужби мають де-факто право арешту переслідуваних Росією осіб, незалежно від їх громадянства. Але не очікував, що отруйні щупальця російських спецслужб постараються дістати мене в Румунії, — йдеться в повідомленні.

Чубаров відзначив, що прибув до Румунії на зустріч з державним секретарем Міністерства закордонних справ, а також з експертами German Marshall Fund of the United States. Сторони планували обговорити ситуацію в окупованому Криму.

За словами глави Меджлісу, лише втручання в ситуацію посла України в Румунії Олександра Банькова та консула посольства України в Румунії Павла Некрасова дозволили йому покинути аеропорт після 3,5 годин чекання.

Нагадаємо, нещодавно Рефат Чубаров анонсував підготовку до проведення мирної акції «Світ — проти насильства й окупації. Марш гідності», яка відбуватиметься у формі ходи з материкової частини України до тимчасово окупованого Росією Криму.