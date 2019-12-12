У Румунії прикордонники затримали Рефата Чубароваhttps://racurs.ua/ua/n130724-u-rumuniyi-prykordonnyky-zatrymaly-refata-chubarova.htmlРакурс
Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, був затриманий румунськими прикордонниками в аеропорту Бухареста.
При проходженні прикордонного контролю прикордонники вилучили у нього паспорт й понад 3 години утримували в трансферній зоні аеропорту. У цьому політик звинувачує спецслужби Російської Федерації. Про це 12 грудня повідомив Чубаров на власній сторінці у Facebook.
На територіях цих країн російські спецслужби мають де-факто право арешту переслідуваних Росією осіб, незалежно від їх громадянства. Але не очікував, що отруйні щупальця російських спецслужб постараються дістати мене в Румунії, — йдеться в повідомленні.
Чубаров відзначив, що прибув до Румунії на зустріч з державним секретарем Міністерства закордонних справ, а також з експертами German Marshall Fund of the United States. Сторони планували обговорити ситуацію в окупованому Криму.
За словами глави Меджлісу, лише втручання в ситуацію посла України в Румунії Олександра Банькова та консула посольства України в Румунії Павла Некрасова дозволили йому покинути аеропорт після 3,5 годин чекання.
Нагадаємо, нещодавно Рефат Чубаров анонсував підготовку до проведення мирної акції «Світ — проти насильства й окупації. Марш гідності», яка відбуватиметься у формі ходи з материкової частини України до тимчасово окупованого Росією Криму.