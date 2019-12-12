«Адмірал Кузнєцов» у вогні: з російським авіаносцем знову трапилася халепа, є постраждалі, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n130723-admiral-kuzniecov-u-vogni-z-rosiyskym-avianoscem-znovu-trapylasya-halepa-ie-postrajdali.html

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На російському авіаносці «Адмірал Кузнєцов» сталася пожежа, зникли декілька людей. Інцидент стався під Мурманськом, де судно ремонтується після того, як у жовтні минулого року потрапило в аварію з плавучим доком.

Про пожежу на авіаносному крейсері «Адмірал Кузнєцов» повідомили росЗМІ. Постраждала одна людина, ще троє зникли. Всі люди перебували у трюмі в момент загоряння і зв’язок з ними встановити не вдається.

Займання сталося під час ремонтних робіт на другій палубі. Площа загоряння спочатку становила 20 кв. м, потім зросла до 120 кв. м. Нібито горіло дизельне паливо.

Авіаносець перебував на ремонті з 2017 року. Згодом у Мурманську затонув єдиний на півночі РФ плаваючий плавучий док ПД-50. «Адмірал Кузнєцов» тоді отримав пошкодження вище ватерлінії — на палубу авіаносця впав кран.

«Адмірал флоту Радянського Союзу Кузнєцов» — радянський (до 1991 року) і російський (важкий) авіаносний крейсер. Його будували в українському Миколаєві для ВМФ СРСР. При закладці він мав назву «Рига», спущений на воду під назвою «Тбілісі», а 4 жовтня 1990 року перейменований на «Адмірал флоту Радянського Союзу Кузнєцов». У грудні 1991 року в терміновому порядку був переведений з Чорного моря на Північ і почав входити до складу Північного флоту ВМФ Російської Федерації. У 1991 році «Адмірал Кузнєцов» перебував в Севастополі.

Із цим авіаносцем декілька разів траплялися інциденти. У жовтні 2004 року в північно-східній Атлантиці літак Су-25УТГ здійснив жорстку посадку на палубу і його протягло близько 90 м по палубі. У вересні 2005 року в північній частині Атлантичного океану палубний винищувач Су-33 після посадки вилетів з палуби і потонув.

У листопаді 2016 року в Середземному морі при заході на посадку на авіаносець росіяни втратили палубний винищувач МіГ-29К. А у грудні того ж року при заході на посадку Су-33 слизнув в море після невдалого зачеплення за канат.