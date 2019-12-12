Збірна України з хокею перервала матч через травмуваннях всіх воротарів. Фото: Українські новини

https://racurs.ua/ua/n130722-zbirna-ukrayiny-z-hokeu-perervala-match-cherez-travmuvannyah-vsih-vorotariv-foto.html

Ракурс

Збірна України з хокею не змогла завершити гру проти збірної Білорусі у зв’язку з травмуванням усіх своїх воротарів.

Поєдинок першого ігрового дня «Турніру шести націй» між українцями і білорусами було перервано на 43-й хвилині, коли рахунок між командами був 1:4. Його достроково завершили через травмування обох українських воротарів — Олега Петрова та Богдана Д’яченка, повідомляє Федерація хокею України на своїй сторінці в Facebook.

За заявою представників федерації, зараз вирішується питання щодо відправлення до Будапешту нових воротарів. Хто саме поїде до Угорщини, буде визначено пізніше.

Сьогодні українська збірна мала зустрітися на льоду з командою Південної Кореї. Але цілком можливо, що цей матч буде перенесено.

Збірна України з хокею з шайбою — національна чоловіча команда України, яка представляє країну на міжнародних змаганнях із хокею. За підсумками 2015 року команда посідає 21 місце у світовому рейтингу хокейних збірних. Із 2008 року команда виступає у Дивізіоні I чемпіонату світу.

Раніше «Ракурс» повідомляв про іншу надзвичайну ситуацію на хокейному полі. Під час матчу WHL між командами «Келоуна Рокитс» та «Прінс Джордж Кугарс» 20-річний хокеїст виконав сильний удар по шайбі, внаслідок якого вона розкололося навпіл.