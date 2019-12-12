Сборная Украины по хоккею прервала матч из-за травмирования всех вратарей. Фото: Українські новини

https://racurs.ua/n130722-sbornaya-ukrainy-po-hokkeu-prervala-match-iz-za-travmirovaniya-vseh-vratarey-foto.html

Ракурс

Сборная Украины по хоккею не смогла завершить игру против сборной Беларуси в связи с травмированием всех своих вратарей.

Поединок первого игрового дня «Турнира шести наций» между украинцами и белорусами был прерван на 43-й минуте, когда счет между командами был 1:4. Его досрочно завершили из-за травмирования обоих украинских вратарей — Олега Петрова и Богдана Дьяченко, сообщает Федерация хоккея Украины на своей странице в Facebook.

По заявлению представителей федерации, сейчас решается вопрос об отправке в Будапешт новых вратарей. Кто именно поедет в Венгрию, будет определено позже.

Сегодня украинская сборная должна была встретиться на льду с командой Южной Кореи. Но вполне возможно, что этот матч будет перенесен.

Сборная Украины по хоккею с шайбой — национальная мужская команда Украины, которая представляет страну на международных соревнованиях по хоккею. По итогам 2015 года команда занимает 21 место в мировом рейтинге хоккейных сборных. С 2008 года команда выступает в Дивизионе I чемпионата мира.

Ранее «Ракурс» сообщал о другом происшествии на хоккейном поле. Во время матча WHL между командами «Келоуна Рокитс» и «Принс Джордж Кугарс» 20-летний хоккеист выполнил сильный удар по шайбе, в результате которого она раскололось пополам.