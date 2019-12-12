Поліція затримала двох свободівців за бійку з нардепом. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n130721-pravoohoronci-zatrymaly-dvoh-svobodivciv-za-biyku-z-nardepom-vid-slugy-narodu.html

Ракурс

Поліцейські вдерлися до помешкання представників партії «Свобода» Олега Куцина та Олексія Кайди.

У четвер, 12 грудня, близько 5.00 цих осіб затримали за бійку з народним депутатом від «Слуги народу» Андрієм Богданцем, яка сталася вчора на засіданні парламентського аграрного комітету. Про це повідомив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок на власній сторінці у Facebook.

У кращих гебістських традиціях, особи, які називають себе правоохоронцями, почали ломитися в помешкання Олега Куцина — командира добровольчої чоти «Карпатська січ» та Олексія Кайди, ветерана московсько-української війни, народного депутата України 7 скликання, — йдеться в повідомленні.

За словами Тягнибока, причиною затримання стала заява Андрій Богданця. Тягнибок додав, що Кайду планували забрати до Печерського районного відділку поліції.

Нагадаємо, 11 грудня під час засідання комітету Верховної Ради з питань аграрної політики сталася бійка. Почубилися народний депутат Андрій Богданець та колишні народні депутати від «Свободи» Едуард Леонов й Ігор Мірошниченко.

Після бійки Андрій Богданець потрапив до лікарні. Медики підозрюють, що у парламентаря струс мозку.

Згодом у партії «Слуга народу» заявили, що вважають напад на Богданця «провокацією та дестабілізацію ситуації в Раді на догоду певним політичним силам». Політсила вимагає від правоохоронців відреагувати на цей інцидент відповідно до чинного законодавства.