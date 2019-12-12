Полиция задержала двух свободовцев за драку с нардепом. Фото: Нацполиция

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Полицейские ворвались в помещение представителей партии «Свобода» Олега Куцина и Алексея Кайды.

В четверг, 12 декабря, около 5.00 этих лиц задержали за драку с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Богданцем, которая произошла вчера на заседании парламентского аграрного комитета. Об этом сообщил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок на собственной страничке в Facebook.

В лучших кегебистских традициях, лица, которые называют себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олега Куцина — командира добровольческой четы «Карпатская сечь» и Алексея Кайды, ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины 7 созыва, — говорится в сообщении.

По словам Тягнибока, причиной задержания стало заявление Андрей Богданца. Тягнибок добавил, что Кайду планировали забрать в Печерский районный участок полиции.

Напомним, 11 декабря во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики произошла драка. Подрались народный депутат Андрей Богданец и бывшие народные депутаты от «Свободы» Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

После драки Андрей Богданец попал в больницу. Медики подозревают, что у парламентария сотрясение мозга.

Впоследствии в партии «Слуга народа» заявили, что считают нападение на Богданца «провокацией и дестабилизацию ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам». Политсила требует от правоохранителей отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством.