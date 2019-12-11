Андрей Богданец попал в больницу после драки. Фото: nova.te.ua

https://racurs.ua/n130690-nardep-bogdanec-popal-v-bolnicu-posle-draki-so-svobodovcami-na-agrarnom-komitete.html

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Андрей Богданец, народный депутат от фракции «Слуга народа», который был участником сегодняшней драки в аграрном комитете ВРУ, находится в больнице.

Медики подозревают, что у парламентария сотрясение мозга. Об этом 10 декабря сообщила заместитель главы фракции и нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук на собственной странице в Facebook.

Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице. Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь — с применением силы. Мы никому не позволим в неполитический и непарламентское способ влиять на работу представителей народа Украины, — говорится в сообщении.

Напомним, 11 декабря во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики произошла драка. Подрались народный депутат Андрей Богданец и бывшие народные депутаты от «Свободы» Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

После конфликта в партии «Слуга народа» заявили, что считают нападение на Богданца «провокацией и дестабилизацией ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам». Политсила требует от правоохранителей отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством.