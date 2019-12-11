Автоновости: Минцифры начало тестировать электронные водительские удостоверения, фото — "Омега"

https://racurs.ua/n130688-mincifry-nachalo-testirovat-elektronnye-voditelskie-udostovereniya-video.html

Ракурс

Министерство цифровой трансформации Украины объявило о начале набора бета-тестировщиков мобильного приложения «Действие». Именно это приложение считается воплощением программы «Государство в смартфоне».

Первой услугой приложении будет использование электронного водительского удостоверения и электронного технического паспорта. Бета-версия мобильного приложения «Действие» запустится 16 декабря, а сегодня начался набор тестировщиков, который продлится пять дней.

Доступ к тестированию получат 20 тыс. водителей. Пройти идентификацию тестировщики смогут через BankID. Верификация данных удостоверения будет происходить с помощью QR-кода. Подать заявку на участие в бета-тестировании и узнать детали можно по этой ссылке.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге после заседания Кабинета министров рассказал, что новинка позволит пользователю в мессенджерах «общаться с государством, задавать вопросы, получать ответы более современными средствами».

Одновременно работаем над следующими услугами — электронными документами. Использование таких документов позволит получить нам миллионы пользователей среди украинцев. Приложение разработали за несколько месяцев, хотя до этого не могли разработать его лет двадцать, — заявил министр.

По словам Федорова, помогла разработать приложение «Действие» украинская компания EPAM. Приложение получает информацию из реестра МВД, поэтому «Действие» будет отображать водительские удостоверения, выданные после 2013 года.

Однако цифровое удостоверение сможет также подтягиваться к демографическому реестру и 6 млн украинцев смогут получить цифровые водительские документы.

Зачем нам «Действие»? К примеру, в этом году украинские водители заплатили 71 млн грн штрафов за то, что не имели при себе водительских прав или техпаспорта. Однако уже скоро электронные документы решат эту проблему, — прокомментировал новость в своем канале в Телеграм руководитель Кабмина Алексей Гончарук.

Ранее «Ракурс» сообщал, что водительское удостоверение в Украине будут выдавать по новым правилам. Прежде всего изменения касаются будущих водителей и автошкол.