Автоновини: Мінцифри розпочало тестувати електронні посвідчення водіїв, фото — "Омега"

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Ракурс

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про початок набору бета-тестувальників мобільного додатку «Дія». Саме цей застосунок вважається втіленням програми «Держава у смартфоні».

Першою послугою додатку буде можливість використовувати електронні водійські посвідчення та електронний технічний паспорт. Бета-версія мобільного застосунку «Дія» запуститься 16 грудня, а сьогодні розпочався набір тестувальників, що триватиме п’ять днів.

Доступ до тестування отримають 20 тис. водіїв. Пройти ідентифікацію тестувальники зможуть через BankID. Верифікація даних посвідчення буде відбуватися за допомогою QR-коду. Подати заявку на участь у бета-тестуванні та дізнатись про деталі можна за цим посиланням.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу після засідання Кабінету міністрів розповів, що новинка дозволить також через месенджери «спілкуватися з державою, задавати питання, отримувати відповіді більш сучасними засобами».

Одночасно працюємо над наступними послугами — електронними документами. Використання таких документів дозволить отримати нам мільйони користувачів серед українців. Додаток розробили за кілька місяців, хоча до того не могли розробити його років двадцять, — заявив міністр.

За словами Федорова, допомогла розробити додаток «Дія» українська компанія EPAM. Додаток отримує інформацію з реєстру МВС, тому «Дія» відображатиме посвідчення водіїв, які отримали їх після 2013 року і мають «прикріплене» до прав фото в реєстрі.

Однак за згодою цифрове посвідчення буде підтягуватися з демографічного реєстру і 6 млн українців зможуть отримати цифрові водійські документи.

Навіщо нам «Дія»? До прикладу, цього року українські водії сплатили 71 млн грн штрафів за те, що не мали при собі водійських прав чи техпаспорта. Проте вже скоро електронні документи вирішать цю проблему, — прокоментував новину у своєму каналі в Телеграм керівник Кабміну Олексій Гончарук.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що водійське посвідчення в Україні видаватимуть за новими правилами. Передусім зміни стосуються майбутніх водіїв та автошкіл.