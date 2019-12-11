Журналісти. Фото: obzor.io

https://racurs.ua/ua/n130689-kreml-uv-yaznyv-chotyroh-jurnalistiv-yaki-vysvitluvaly-rosiyske-svavillya-v-krymu-infografika.html

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У Росії ув’язнили чотирьох журналістів, які висвітлювали факти переслідування кримських татар в окупованому Криму.

Всього у світі кинули за ґрати через професійну діяльність щонайменше 250 журналістів. Найбільше представників ЗМІ ув’язнили у Китаї, Туреччині, Саудівській Аравії та Єгипті. Звіт з цими даними опублікував сьогодні Комітет із захисту журналістів, пише DW.

На першому місці цього антирейтингу стоїть Китай. Там було ув’язнено 48 осіб. Це пов’язують із політикою президента країни Сі Цзіньпіна, який закріпив політичний контроль над усіма сферами.

Друге місце посідає Туреччина. В цій країні за ґрати потратили 47 журналістів. До того ж справи багатьох журналістів ще розглядаються в суді або перебувають у процесі апеляції. Це означає, що фігуранти цих справ можуть потрапити за ґрати пізніше.

Третє місце розділили Саудівська Аравія та Єгипет. У цих країнах упродовж 2019 року було ув’язнено по 26 журналістів. Далі йдуть Еритрея — 16, В'єтнам — 12 та Іран — 11 ув’язнених співробітників ЗМІ.

Автори звіту зазначають, що причиною ув’язнення журналістів керівництво цих країн називає розповсюдження ними «фейкової інформації».

Раніше Міжнародна федерація журналістів назвала найнебезпечніші для ЗМІ країни світу. Найбільше журналістів загинули унаслідок конфліктів в Іраку та Сирії.