Журналисты. Фото: obzor.io

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В России посадили четырех журналистов, освещавших факты преследования крымских татар в оккупированном Крыму.

Всего в мире оказались в тюрьме за профессиональную деятельность не менее 250 журналистов. Больше всего представителей СМИ посадили в Китае, Турции, Саудовской Аравии и Египте. Отчет с этими данным опубликовал сегодня Комитет по защите журналистов, пишет DW.

На первом месте этого антирейтинга стоит Китай. Там посадили в тюрьму 48 человек. Это связывают с политикой президента страны Си Цзиньпина, который закрепил политический контроль над всеми сферами.

Второе место занимает Турция. В этой стране за решетку попали 47 журналистов. К тому же, дела многих журналистов еще рассматриваются в суде или находятся в процессе апелляции. Это означает, что фигуранты этих дел могут попасть за решетку позже.

Третье место разделили Саудовская Аравия и Египет. В этих странах в течение 2019 года были посажены в тюрьму по 26 журналистов. Далее следуют Эритрея — 16, Вьетнам — 12 и Иран — 11 заключенных сотрудников СМИ.

Авторы отчета отмечают, что причиной заключения журналистов руководство этих стран называет распространение ими «фейковой информации».

Ранее Международная федерация журналистов назвала самые опасные для СМИ страны мира. Больше всего журналистов погибло в результате конфликтов в Ираке и Сирии.