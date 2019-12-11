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Журналисты. Фото: obzor.io

Кремль посадил четырех журналистов, освещавших российский произвол в Крыму (ИНФОГРАФИКА)

11 дек 2019, 15:25
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В России посадили четырех журналистов, освещавших факты преследования крымских татар в оккупированном Крыму.

Всего в мире оказались в тюрьме за профессиональную деятельность не менее 250 журналистов. Больше всего представителей СМИ посадили в Китае, Турции, Саудовской Аравии и Египте. Отчет с этими данным опубликовал сегодня Комитет по защите журналистов, пишет DW.

На первом месте этого антирейтинга стоит Китай. Там посадили в тюрьму 48 человек. Это связывают с политикой президента страны Си Цзиньпина, который закрепил политический контроль над всеми сферами.

Второе место занимает Турция. В этой стране за решетку попали 47 журналистов. К тому же, дела многих журналистов еще рассматриваются в суде или находятся в процессе апелляции. Это означает, что фигуранты этих дел могут попасть за решетку позже.

Третье место разделили Саудовская Аравия и Египет. В этих странах в течение 2019 года были посажены в тюрьму по 26 журналистов. Далее следуют Эритрея — 16, Вьетнам — 12 и Иран — 11 заключенных сотрудников СМИ.

Авторы отчета отмечают, что причиной заключения журналистов руководство этих стран называет распространение ими «фейковой информации».

Результаты исследования комитета защиты журналистов. Фото: CPJ

Ранее Международная федерация журналистов назвала самые опасные для СМИ страны мира. Больше всего журналистов погибло в результате конфликтов в Ираке и Сирии.


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