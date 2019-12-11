Во Франции подняли пенсионный возраст. Фото: iohotnik.ru

https://racurs.ua/n130687-parlament-francii-podnyal-pensionnyy-vozrast-do-64-let.html

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Во Франции подняли пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Такое решение парламент страны принял в рамках пенсионной реформы, суть которой в создании единого пенсионного режима вместо ряда нынешних.

Пенсионная реформа не коснется тех, кто будет выходить на пенсию в течение 17 лет. Новые правила коснутся лишь тех, кто родился после 1975 года. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, 12 декабря сообщает Reuters.

Нововведения предусматривают, что минимальный возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет. При этом у работников будет стимул работать дольше за счет системы премий и скидок.

Те граждане, которые не выйдут на пенсию раньше положенного срока, будут получать минимальную пенсию в размере 1 тыс, евро. Нововведения вступят в силу в 2022 году. Французские власти планируют с помощью реформы преодолеть рост дефицита в пенсионной системе. В Париже ожидают, что к 2025 году эта сумма превысит 7 млрд евро.

Напомним, 5 декабря во Франции началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Протесты охватили 70 городов, на улицы вышли по разным оценкам, 500−800 тыс. лиц.