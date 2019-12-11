У Франції підняли пенсійний вік. Фото: iohotnik.ru

https://racurs.ua/ua/n130687-parlament-franciyi-pidnyav-pensiynyy-vik-do-64-rokiv.html

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У Франції підняли пенсійний вік із 62 до 64 років. Таке рішення парламент країни ухвалив у рамках пенсійної реформи, суть якої у створенні єдиного пенсійного режиму замість низки нинішніх.

Пенсійна реформа не торкнеться тих, хто виходитиме на пенсію протягом 17 років. Нові правила торкнуться лише тих, хто народився після 1975 року. Про це заявив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп, 12 грудня повідомляє Reuters.

Нововведення передбачають, що мінімальний вік виходу на пенсію залишиться на рівні 62 років. При цьому працівники матимуть стимул працювати довше за рахунок системи премій та знижок.

Ті громадяни, які не вийдуть на пенсію раніше покладеного терміну, отримуватимуть мінімальну пенсію в розмірі 1 тис, євро. Нововведення набудуть чинності в 2022 році. Французька влада планує за допомогою реформи подолати зростання дефіциту в пенсійній системі. У Парижі очікують, що до 2025 року ця сума перевищить 7 млрд євро.

Нагадаємо, 5 грудня у Франції розпочався загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи. Протести охопили 70 міст, на вулиці вийшли за різними оцінками, 500−800 тис. осіб.