Директору згорілого коледжу в Одесі обрали запобіжний захід. Фото: Думська

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Київський районний суд міста Одеси 11 грудня обрав запобіжний захід директору Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сталася смертельна пожежа.

Посадовця підозрюють у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Підозрюваній суд призначив цілодобовий домашній арешт із використанням електронних засобів контролю. Про це повідомляє «Судова влада України».

Слідчі вважають, що у 2016 році підозрювана була призначена на посаду директора коледжу строком на п’ять років. Правоохоронці заявляють, що вона знала про наявні порушення правил пожежної безпеки, але неналежно виконувала свої службові обов’язки й не вжила належних заходів для їх усунення.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру директорові Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Нагадаємо, 4 грудня в Одесі спалахнула масштабна пожежа в будівлі коледжу, розташованій на розі вулиць Пушкінської та Троїцької. Внаслідок надзвичайної події загинули 12 осіб, ще четверо офіційно вважаються зниклими безвісти. Крім того, в лікарні Одеси госпіталізували 31 постраждалого з опіками різного ступеню тяжкості та отруєннями чадним газом.

За фактом трагедії поліція внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.