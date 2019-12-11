Saudi Aramco. Фото: DW

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Ракурс

Держкомпанія Саудівської Аравії Saudi Aramco стала світовим лідером за вартістю. Після процедури первинного розміщення акцій компанії на саудівської фондовій біржі вартість Saudi Aramco була оцінена в 1,88 трлн дол., а це дорожче вартості таких гігантів, як Apple та Microsoft.

Цікаво, що уряд Саудівської Аравії вирішив продати лише 1,5% акцій компанії, а 98,5% залишити у володінні держави, повідомляє Bloomberg.

Виставлені на торги акції Saudi Aramco були розкуплені за рекордну суму в 25,6 млрд дол. Необхідно відзначити, що це рекордний показник за всю історію процедури первинного розміщення акцій. На підставі вартості 1,5% акцій була озвучена ціна всієї компанії.

Після торгів акціями Saudi Aramco рейтинг саудівської фондової біржі злетів і вона увійшла до ТОП-10 фондових ринків світу за показником загальної капіталізації компаній, акції яких там продаються. Лише за один день розмір фондового ринку Саудівської Аравії зріс на 340% і наблизився до фондового ринку Німеччини, залишивши позаду Індію.

Слід уточнити, що вартість Saudi Aramco утричі перевищує вартость усіх компаній Саудівської Аравії. В уряді сподіваються, що ціна компанії продовжить рости і досягне 2 трлн дол.

Saudi Aramco є однією з найбільших у світі компаній за обсягами видобутку нафти. Компанія була заснована як спільне підприємство уряду Саудівської Аравії і нафтовидобувних компаній США. Однак усі 100% акцій Saudi Aramco до сьогоднішнього дня належали уряду Саудівської Аравії.

Як раніше писав «Ракурс», у вересні на найбільшому нафтопереробному заводі Saudi Aramco виникла пожежа. Влада Саудівської Аравії заявила, що перед пожежею були чутні постріли, а в небі помічені безпілотники.