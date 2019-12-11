Saudi Aramco. Фото: DW

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Ракурс

Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco стала мировым лидером по стоимости. После процедуры первичного размещения акций компании на саудовской фондовой бирже стоимость Saudi Aramco была оценена в 1,88 трлн долл., а это дороже стоимости таких гигантов, как Apple и Microsoft.

Интересно, что правительство Саудовской Аравии решило продать лишь 1,5% акций компании, а 98,5% оставить во владении государства, сообщает Bloomberg.

Выставленные на торги акции Saudi Aramco были раскуплены за рекордную сумму в 25,6 млрд долл. Необходимо отметить, что это рекордный показатель за всю историю процедуры первичного размещения акций. Исходя из стоимости 1,5% акций была озвучена цена всей компании.

После торгов акциями Saudi Aramco рейтинг саудовской фондовой биржи взлетел и она вошла в ТОП-10 фондовых рынков мира по показателю общей капитализации компаний, акции которых там продаются. Лишь за один день размер фондового рынка Саудовской Аравии возрос на 340% и приблизился к фондовому рынку Германии, оставив позади Индию.

Следует уточнить, что стоимость Saudi Aramco в три раза дороже стоимости всех компаний Саудовской Аравии. В правительстве надеются, что цена компании продолжит расти и достигнет 2 трлн долл.

Saudi Aramco является одной из крупнейших в мире компаний по объемам добычи нефти. Компания была основана как совместное предприятие правительства Саудовской Аравии и нефтедобывающих компаний США. Однако все 100% акций Saudi Aramco до сегодняшнего дня принадлежали правительству Саудовской Аравии.

Как ранее писал «Ракурс», в сентябре на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco возник пожар. Власти Саудовской Аравии заявили, что перед пожаром были слышны выстрелы, а в небе были замечены беспилотники.