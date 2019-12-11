Директору сгоревшего колледжа в Одессе избрали меру пресечения. Фото: Думская

https://racurs.ua/n130686-pojar-v-odesse-direktoru-unichtojennogo-ognem-kolledja-izbrali-meru-presecheniya.html

Ракурс

Киевский районный суд города Одессы 11 декабря избрал меру пресечения директору Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел смертельный пожар.

Чиновника подозревают в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемой суд назначил круглосуточный домашний арест с использованием электронных средств контроля. Об этом сообщает «Судебная власть Украины».

Следователи считают, что в 2016 году подозреваемая была назначена на должность директора колледжа сроком на пять лет. Правоохранители заявляют, что она знала об имеющихся нарушениях правил пожарной безопасности, но ненадлежащим образом исполняла свои служебные обязанности и не приняла надлежащих мер для их устранения.

Ранее сообщалось, что правоохранители сообщили о подозрении директору Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Напомним, 4 декабря в Одессе вспыхнул крупный пожар в здании колледжа, расположенном на углу улиц Пушкинской и Троицкой. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли 12 человек, еще четыре официально считаются пропавшими без вести. Кроме того, в больницы Одессы госпитализировали 31 пострадавшего с ожогами различной степени тяжести и отравлениями угарным газом.

По факту трагедии полиция внесла сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.