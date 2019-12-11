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Ракурс
Андрій Богданець потрапив до лікарні після бійки. Фото: nova.te.ua

Нардеп Богданець потрапив до лікарні після бійки зі свободівцями в аграрному комітеті

11 гру 2019, 15:50
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Андрій Богданець, народний депутат від фракції «Слуга народу», який був учасником сьогоднішньої бійки в аграрному комітеті ВРУ, знаходиться в лікарні.

Медики підозрюють, що у парламентаря струс мозку. Про це 10 грудня повідомила заступник глави фракції та нардеп від «Слуги народу» Євгенія Кравчук на власній сторінці у Facebook.

Андрій з підозрою на струс мозку в лікарні. Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску на народних депутатів під час обговорення і ухвалення державних рішень, у тому числі й у першу чергу — із застосуванням сили. Ми нікому не дозволимо у неполітичний і непарламентський спосіб впливати на роботу представників народу України, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня під час засідання комітету Верховної Ради з питань аграрної політики сталася бійка. Почубилися народний депутат Андрій Богданець та колишні народні депутати від «Свободи» Едуард Леонов й Ігор Мірошниченко.

Після конфлікту у партії «Слуга народу» заявили, що вважають напад на Богданця «провокацією та дестабілізацію ситуації в Раді на догоду певним політичним силам». Політсила вимагає від правоохоронців відреагувати на цей інцидент відповідно до чинного законодавства.

Джерело: Ракурс


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