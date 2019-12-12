«Адмирал Кузнецов» в огне: с российским авианосцем снова случилась неприятность, есть пострадавшие, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n130723-admiral-kuznecov-v-ogne-na-bortu-rossiyskogo-avianosca-proizoshel-pojar-est-postradavshie.html

Ракурс

На российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар, исчезли несколько человек. Инцидент произошел под Мурманском, где судно ремонтируется после того, как в октябре прошлого года попало в аварию с плавучим доком.

О пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» сообщили росСМИ. Пострадал один человек, еще трое пропали. Все люди находились в трюме в момент возгорания и связь с ними установить не удается.

Возгорание произошло во время ремонтных работ на второй палубе. Площадь возгорания изначально составляла 20 кв. м, затем выросла до 120 кв. м. Якобы горело дизельное топливо.

Авианосец находился на ремонте с 2017 года. Впоследствии в Мурманске затонул единственный на севере РФ плавающий плавучий док ПД-50. «Адмирал Кузнецов» тогда получил повреждения выше ватерлинии — на палубу авианосца упал кран.

«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» — советский (до 1991 года) и российский (тяжелый) авианесущий крейсер. Его строили в украинском Николаеве для ВМФ СССР. При закладке он назывался «Рига», спущен на воду под названием «Тбилиси», а 4 октября 1990 года переименован в «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». В декабре 1991 года в срочном порядке был переведен из Черного моря на север и начал входить в состав Северного флота ВМФ Российской Федерации. В 1991 году «Адмирал Кузнецов» находился в Севастополе.

С этим авианосцем несколько раз случались инциденты. В октябре 2004 года в северо-восточной Атлантике самолет Су-25УТГ совершил жесткую посадку на палубу и его протащило около 90 м по палубе. В сентябре 2005 года в северной части Атлантического океана палубный истребитель Су-33 после посадки вылетел с палубы и утонул.

В ноябре 2016 года в Средиземном море при заходе на посадку россияне потеряли палубный истребитель МиГ-29К. А в декабре того же года при заходе на посадку Су-33 скользнул в море.