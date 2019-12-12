Пішохід. Фото: avto-flot.ru

https://racurs.ua/ua/n130725-pishohid-ne-zavjdy-pravyy-verhovnyy-sud-vyznav-yogo-vynuvatcem-dtp-i-zobov-yazav-remontuvaty-avto.html

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Пішохід визнаний винуватцем ДТП. Таке рішення виніс Верховний суд після розгляду касаційної скарги відповідача, який був визнаний винуватцем ДТП судом першої інстанції. Його також зобов’язали відшкодувати витрати на ремонт автомобіля в 73 тис. 701 грн і сплатити державне мито в 737 грн.

Судова тяганина тривала декілька років. ДТП сталася ще 15 грудня 2015 року, але водієві Toyota Land Cruiser довелося довго доводити, що винуватцем аварії був саме пішохід. Було встановлено, що водій їхав на дозволяючий сигнал світлофора, коли на проїжджу частину вибіг пішохід, спровокувавши ДТП. Водій автомобіля виграв справу в суді першої інстанції, а потім довів свою правоту в апеляційному суді, повідомляє LIGA.net.

ВС зазначив, що за ст. 1187 Цивільного кодексу України, пішохода неможливо класифікувати як належного суб'єкта відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Але є й інші правові підстави для притягнення винного в ДТП пішохода до цивільно-правової відповідальності. Зокрема, в подібних випадках суди можуть застосовувати положення ст. 1166 ЦКУ, яка передбачає відповідальність за завдану шкоду та її повне відшкодування особою, яка завдала вказаний збиток.

Рішення Верховного суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Як раніше писав «Ракурс», під Києвом п’яний військовослужбовець на автомобілі здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів.