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Ракурс
Особливий статус Донбасу Рада продовжила на рік, фото — "24 канал"

Особливий статус Донбасу Рада продовжила на рік

12 гру 2019, 11:23
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Верховна Рада України 12 грудня продовжила ще на рік особливий статус самоврядування на окупованому росіянами Донбасі.

Сьогодні нардепи розглядали закон «Про внесення зміни до ст. 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (№ 2569).

Спочатку парламент вніс закон до порядку денного, згодом розглянув цей законопроект. За ухвалення законопроекту у першому читанні і в цілому проголосували 320 нардепів.

Законопроект про зміни в закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» розглядався у зв’язку з тим, що 31 грудня закінчується попередній термін запровадження особливого порядку на окупованому Донбасі.

Розгляд закону ініціювали керівники фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та Олександр Корнієнко. Це сталося вже наступного дня після проведення у Парижі переговорів «нормандської четвірки».

Тоді лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися і про продовження чинного закону про особливий статус Донбасу.

Джерело: Ракурс


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