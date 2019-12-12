Пожежа в Одесі: мерія оприлюднила список упізнаних жертв, фото — "Думська"

https://racurs.ua/ua/n130726-na-zgaryschi-v-odesi-znayshly-usi-14-til-meriya-opryludnyla-perelik-upiznanyh-jertv-spysok.html

Ракурс

Рятувальники вранці 12 грудня дістали на згарищі будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі тіла усіх людей, які вважалися зниклими внаслідок пожежі.

Заступник мера Одеси Андрій Котляр у Фейсбук повідомив, що внаслідок пожежі постраждали 47 осіб, з них 16 загинули.

Пошукову операцію рятувальники завершили і розпочали ремонтно-відновлювальні роботи.

Загалом жертвами пожежі стали 16 людей, з них двоє померли в лікарні (студентка та рятувальник), ще 14 тіл згодом знайшли на місці трагедії. Наразі не встановлено особистість шістьох знайдених тіл.

«Ракурс» повідомляв, що учора вночі під час розбору завалів рятувальники виявили тіла ще трьох людей.

Учора Київський районний суд міста Одеси відправив під цілодобовий домашній арешт директора Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.