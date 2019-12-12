Прокуратура провела обшуки у «Енергоатомі», фото: "Українська правда"

https://racurs.ua/ua/n130727-prokuratura-provela-obshuky-u-energoatomi.html

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Генеральна прокуратура України провела обшуки у «Енергоатомі».

Правоохоронці розслідують можливу закупівлю обладнання для АЕС за завищеними цінами. Про це повідомляється у прес-службі відомства.

Відповідні заходи було організовано за місцем роботи та проживання посадовців держпідприємства. Вони можуть бути причетні до закупівлі обладнання та монтажних робіт для деяких АЕС України за завищеними цінами.

За версією слідства, окремі комерційні структури у 2017−2018 роках поставили спеціалізовані клапани. Загальна сума — 40 млн грн. Зафіксовано виготовлення псевдодоговорів купівлі-продажу, податкову та бухгалтерську звітність, використано ланцюг підприємств «транзитерів».

Прокуратура вживає невідкладні заходи для якнайшвидшого притягнення винних до відповідальності. Триває досудове розслідування.

Раніше правоохоронці прийшли з обшуками до мерії Одеси. Заходи здійснювали у структурних підрозділах мерії в межах так званої «теплової» справи, пов’язаної з можливим заволодінням коштами міського бюджету.