Стрілянина на Київщині: затримують зловмисника, який відкрив вогонь по патрульному авто. Фото: Ракурс

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Ракурс

У Київській області сталася стрілянина по машині патрульної служби. Після цього силовики оголсили спецоперацію «Грім». Інцидент стався на одній з вулиць Яготина Київської області.

Поліцейські приїхали на виклик щодо з’ясування обставин інциденту, а їх обстріляли з рушниці, інформує прес-служба поліції Київської області.

Мешканець міста Яготин перегородив своїм транспортним засобом дорогу й заважав рухатися іншим. Для з’ясування обставин інциденту на місце викликали наряд патрульної поліції. Після його приїзду по їх машині невідомий чоловік відкрив вогонь з рушниці та сховався на власному подвір’ї.

Результатом стрілялини стало пошкодження службового транспортного засобу. Представники поліції, на щастя, не постраждали. Заряд влучив у лобове скло, саме в те місце, де сидів водій.

На місці інциденту працюють оперативники, слідчі, експерти-криміналісти та бійці спецпідрозділу.

Раніше «Ракурс» повідомляв про стрілянину у місті Пермі. Місцевий житель відкрив вогонь з мисливської рушниці по перехожих.