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Стрельба на Киевщине: задерживают злоумышленника, который открыл огонь по патрульному авто. Фото: Ракурс

Стрельба на Киевщине: задерживают злоумышленника, который открыл огонь по патрульному авто (ФОТО)

11 дек 2019, 17:41
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В Киевской области произошла стрельба по машине патрульной службы. После этого силовики объявили о начале спецоперации «Гром».

Инцидент произошел на одной из улиц Яготина Киевской области. Полицейские приехали на вызов по выяснению обстоятельств инцидента, а их обстреляли из ружья, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Житель города Яготин преграждал своим транспортным средством дорогу и мешал двигаться другим. Для выяснения обстоятельств инцидента на место вызвали наряд патрульной полиции. После его приезда по их машине неизвестный мужчина открыл огонь из ружья и скрылся в собственном дворе.

Результатом стрельбы стало повреждение служебного транспортного средства. Представители полиции, к счастью, не пострадали. Одна из пуль попала в лобовое стекло, именно в то место, где сидел водитель.

На месте инцидента работают оперативники, следователи, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.

Стрельба на Киевщине: задерживают злоумышленника, который открыл огонь по патрульному авто. Фото: Нацполиция

Стрельба на Киевщине: задерживают злоумышленника, который открыл огонь по патрульному авто. Фото: Нацполиция

Ранее «Ракурс» сообщал о стрельбе в городе Перми. Местный житель открыл огонь из охотничьего ружья по прохожим.

Источник: Ракурс


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