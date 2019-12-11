Закон про особливий статус Донбасу: Верховна Рада 12 грудня розгляне подовження терміну дії, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n130700-zakon-pro-osoblyvyy-status-donbasu-verhovna-rada-12-grudnya-rozglyane-podovjennya-terminu-diyi.html

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Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити на рік.

Верховна Рада України розгляне відповідне питання 12 грудня. Про це повідомив на брифінгу голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що про такий термін говорили і раніше. Такою була і позиція президента України Володимира Зеленського. Під час зустрічі у «нормандському форматі» лідери країн вирішили подовжити дію закону. Наразі порядок денний щодо засідання парламенту 12 грудня на сайті законодавчого органу відсутній.

Новий закон про особливий статус обговорять, щоб дотриматись усіх норм Мінського процесу. Закон про особливий статус гарантує виконання домовленостей.

Українська влада вважає, що це дозволить запобігти погіршенню ситуації для України. Якщо закон не продовжать, це означатиме односторонній вихід із Мінських угод.

Нагадаємо, 10 грудня у Верховну Раду України подали законопроект № 2569 «Про внесення зміни до ст. 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Документ передбачає введення особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу після виведення всіх незаконних збройних формувань з окупованих територій Донецької і Луганської областей.