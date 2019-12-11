Дачу Путіна у Криму розбудовують, тут з’являться льодовий палац і татамі, фото — "Проект. Медіа"

https://racurs.ua/ua/n130699-dachu-putina-u-krymu-rozbudovuut-tut-z-yavlyatsya-lodovyy-palac-i-tatami-zmi-foto.html

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В окупованому росіянами Криму для російського президента Володимира Путіна будують дачу із льодовим палацом і татамі. Саме поява цих об'єктів дала привід припустити, що там відпочиватиме особисто Путін — пошановувач дзюдо і хокею.

Про те, що Путін не цурається мати держдачі на анексованому півострові, відомо було давно. Йдеться про південний берег Криму, територію між Форосом і Ялтою. Журналісти «Проект. Медіа» дізналися, що за останні роки там були побудовані нові паркани і встановлено пости.

Біля селища Олива, де в Радянському Союзі побудували закриті дачі, будують «льодовий палац». Про це повідомили працівники на будівництві. На сайті держзакупівель РФ йдеться про те, що тут управління у справах президента зводить басейни, сауни, спа і гуртожиток.

Кримчани припускають, що після завершення будівельних робіт сюди буде їздити на відпочинок Путін. Каток для нього в документах позначений як «критий хокейний майданчик № 65 на об'єкті К-117».

Наразі над катком звели тільки каркас. Територію від сторонніх очей оберігає паркан, який захищає зону відпочинку біля моря. За ним журналісти помітили багатоповерховий спальний корпус з мармуровими стінами і стелею.

Влітку в сосновому лісі на місці відкритого тенісного корту побудували татамі площею близько 500 кв. м. Зовні ця конструкція схожа на ангар.

Російська окупаційна влада також закрила доступ до іншої природної пам’ятки південного берега Криму. Урочище Батиліман біля мису Айя раніше контролював син Віктора Януковича Олександр, але після 2014 року його викупив банк «Росія». Сюди нібито приїжджатиме на відпочинок глава Ради федерації РФ Валентина Матвієнко. Її вже помічали на території під час будробіт.

Поблизу згаданих об'єктів часто помічають людей у формі, які перевіряють документи. Туристи у ці райони півострова майже не заходять.

Нагадаємо, що 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій закликала Російську Федерацію вивести свої війська з Криму, а також зупинити тимчасову окупацію територію України.