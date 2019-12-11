Обшук у будинку екс-нардепа провела Генпрокуратура

ГПУ. Фото: atr.ua

https://racurs.ua/ua/n130698-u-budynku-eks-nardepa-ukrayiny-provedeno-obshuk-gpu.html

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Обшук у будинку екс-нардепа України було проведено сьогодні, 11 грудня, прокурорами Генеральної прокуратури України (ГПУ) спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань (ДБР).

За відомостями ГПУ, будинок колишнього нардепа розташований у передмісті Києва. За інформацією «РБК-Україна», мова йде про домоволодіння Максима Микитася.

ГПУ підозрює екс-нардепа у діях по легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом у сумі понад 200 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на майно, в тому числі, виявлене під час обшуку.

Як відомо, Микитася підозрюють у реалізації корупційних схем при обміні квартир для військовослужбовців Нацгвардії України.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня родичі внесли за Микитася заставу в сумі 80 млн грн і колишній нардеп був випущений зі слідчого ізолятора.