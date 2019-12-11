Милованов назвав причини падіння промислового виробництва в Україні, фото: DW

https://racurs.ua/ua/n130697-mylovanov-nazvav-prychyny-padinnya-promyslovogo-vyrobnyctva-v-ukrayini.html

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Падіння промислового виробництва в Україні у 2019 році пришвидшилось до 5% на рік.

Зменшенням кількості замовлень Укрзалізниці та випуску продукції бронетанковими заводами — причини негативної тенденції. Про це повідомив Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, в інтерв’ю DW.

Чиновник вважає, що в промисловості зараз є серйозні проблеми. На його думку, не досить добре на експорт працюють бронетанкові заводи. Друга причина — Укрзалізниця не дала в цьому році достатньо контрактів.

Милованов також зазначив, що українські промислові виробники програвали і в інших інфраструктурних галузях. Серед прикладів він навів невдалі кроки у Київському метрополітену. Серед негативних факторів урядовець назвав і зміну кон’юнктури світових ринків.

Раніше Милованов обнадіяв українців «польськими» зарплатами через сім років. Чиновник вважає, що це можливо у випадку щорічного зростання зарплат і в процентному співвідношенні.