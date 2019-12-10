Зарплата. Фото: АіФ-Україна

https://racurs.ua/ua/n130648-mylovanov-obnadiyav-ukrayinciv-polskymy-zarplatamy-cherez-sim-rokiv-infografika.html

Ракурс

Зарплата в Україні через сім років повинна досягти рівня польської. До таких висновків шляхом нехитрих розрахунків прийшов міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.

Милованов провів аналіз основних показників за останні два роки і порівняв темпи зростання зарплат у Польщі і в Україні. Результатами своїх досліджень він поділився у Facebook.

Опираючись на статистичні дані, міністр стверджує, що середня зарплата у науковій і технічній галузі в 2017 році становила в Україні 377,5 дол., а в Польщі — 1426,2 дол. У 2018 році даний показник в Україні становив 446,5 дол., а в Польщі — 1592,7 дол.

Зарплати у галузях телекомунікації та інформації в 2017 році в Україні були на рівні 451,9 дол., а в Польщі — 1977,1 дол. У 2018 році відзначається зростання зарплат в Україні до 527,8 дол., а в Польщі — до 2208,7 дол.

У фінансовій та страховій галузях зарплати у 2017 році в Україні становили 483,7 дол., в Польщі — 1871,2 дол. У 2018 році вони склали 594,1 дол. і 2078,3 дол. відповідно.

Таким чином, темп зростання зарплати у 2018 році в Україні склав 29,2%, а в Польщі — 8,1%. У порівнянні з 2017 роком зарплати в Україні зросли на 35,5%, а в Польщі — на 4,5%.

Милованов заявив, що якщо в Україні втримається настільки висока динаміка зростання зарплат і в процентному співвідношенні вони щорічно будуть випереджати темпи зростання зарплат у Польщі на 20%, то нам буде потрібно сім років, щоб доходи українців і поляків зрівнялися.

Як раніше писав «Ракурс», у листопаді заборгованість по зарплатах лікарям і вчителям була погашена за рахунок стабілізаційної дотації в сумі 203 млн грн.