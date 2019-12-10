Нормандські переговори: з’явилася реакція США та ЄС

У США та ЄС прокоментували результати «нормандського саміту». Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n130647-normandski-peregovory-z-yavylasya-reakciya-ssha-ta-ies.html

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Сполучені Штати Америки привітали Україну із зустріччю в Парижі лідерів держав «нормандської четвірки» й відзначили успіх та прогрес вчорашніх переговорів у врегулюванні ситуації на Донбасі.

У Вашингтоні відзначили, що під час переговорів сторони досягнули прогресу щодо припинення бойових дій, звільнення утримуваних осіб, подальшого розведення сил та засобів та інших кроків, які покращать гуманітарні умови та допоможуть провести місцеві вибори в окупованих районах. Про це 10 грудня повідомило посольство США в Україні у Facebook.

Також США закликали Росію виконувати взяті на себе зобов’язання й використати результати «нормандського саміту» для встановлення миру в Донецькій та Луганській областях.

В Європейському Союзі заявили, що переговори в Парижі лідерів «нормандської четвірки» відкривають «вікно можливостей» для виконання мінських угод. У Брюсселі закликали до швидкого і ретельному виконанню погоджених на зустрічі заходів.

Нова динаміка переговорів у нормандському форматі являє собою вікно можливостей, які повинні бути використані сторонами для просування до повної імплементації мінських домовленостей, — йдеться в заяві дипломатичної служби ЄС.

Водночас міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що наразі зберігається висока ймовірність зриву домовленостей на будь-якому етапі. На власній сторінці у Facebook він написав, що Україна не поступатиметься територіями, інтересами держави та громадян.

Очільник Міноборони вказав на основні позиції української делегації на саміті в Парижі:

Повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на Донбасі повинно відбутися до кінця 2019 року.

Розширення мандата СММ місії ОБСЄ з можливістю здійснення цілодобового моніторингу.

Розведення військ та засобів на трьох нових ділянках до березня 2020 року. Ці ділянки у майбутньому стануть гуманітарними зонами, на цих територіях облаштують переходи та переїзди.

Обмін полоненими до кінця 2019 року за принципом «всіх на всіх». До всіх утримуваних осіб і буде надано доступ представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Дія закону про особливий статус Донбасу буде продовжена. Наразі немає конкретної дати проведення виборів в ОРДЛО.

Зустріч «нормандської четвірки» знову повинна відбутися через 4 місяці.

Нагадаємо, у Парижі сторони «нормандської четвірки» вели переговори понад 10 годин. Лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про обмін полонених, який повинен відбутися до 31 грудня 2019 року, розведення військ ще у трьох зонах фронту, безстрокове припинення вогню, створення передумов для місцевих виборів на Донбасі в 2020 році й імплементацію «формули Штайнмаєра» в українське законодавство.