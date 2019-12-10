Нормандские переговоры: появилась реакция США и ЕС

Нормандские переговоры: появилась реакция США и ЕСhttps://racurs.ua/n130647-normandskie-peregovory-poyavilas-reakciya-ssha-i-es.htmlРакурс
Соединенные Штаты Америки поздравили Украину со встречей в Париже лидеров государств «нормандской четверки», отметили успех и прогресс вчерашних переговоров в урегулировании ситуации на Донбассе.
В Вашингтоне отметили, что во время переговоров стороны достигли прогресса по прекращению боевых действий, освобождении удерживаемых лиц, дальнейшему разведению сил и средств и других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и помогут провести местные выборы в оккупированных районах. Об этом 10 декабря сообщило посольство США в Украине в Facebook.
Также США призвали Россию выполнять взятые на себя обязательства и использовать итоги «нормандского саммита» для установления мира в Донецкой и Луганской областях.
В Европейском Союзе заявили, что переговоры в Париже лидеров «нормандской четверки» открывают «окно возможностей» для выполнения минских соглашений. В Брюсселе призвали к скорейшему и тщательному выполнению согласованных на встрече мероприятий.
Новая динамика переговоров в нормандском формате представляет собой окно возможностей, которые должны быть использованы сторонами для продвижения к полной имплементации минских договоренностей, — говорится в заявлении дипломатической службы ЕС.
В то же время министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе. На собственной странице в Facebook он написал, что Украина не будет сдавать свои территории, интересы государства и граждан.
Глава Минобороны указал на основные позиции украинской делегации на саммите в Париже:
- Полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на Донбассе должно состояться до конца 2019 года.
- Расширение мандата СММ миссии ОБСЕ с возможностью осуществления круглосуточного мониторинга.
- Разведение войск и средств на трех новых участках до марта 2020 года. Эти участки в будущем станут гуманитарными зонами, на этих территориях обустроят переходы и переезды.
- Обмен пленными до конца 2019 года по принципу «всех на всех». Ко всем удерживаемым лицам будет предоставлен доступ представителям Международного комитета Красного Креста.
- Закон об особом статусе Донбасса будет продолен. Пока нет конкретной даты проведения выборов в ОРДЛО.
- Встреча «нормандской четверки» снова должна состояться через 4 месяца.
Напомним, в Париже стороны «нормандской четверки» вели переговоры более 10 часов. Лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об обмене пленными, который должен состояться до 31 декабря 2019 года, разведении войск еще в трех зонах фронта, бессрочном прекращении огня, создании предпосылок для местных выборов на Донбассе в 2020 году и имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.