Нормандские переговоры: появилась реакция США и ЕС

В США и ЕС прокомментировали результаты «нормандского саммита». Фото: iz.ru

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Соединенные Штаты Америки поздравили Украину со встречей в Париже лидеров государств «нормандской четверки», отметили успех и прогресс вчерашних переговоров в урегулировании ситуации на Донбассе.

В Вашингтоне отметили, что во время переговоров стороны достигли прогресса по прекращению боевых действий, освобождении удерживаемых лиц, дальнейшему разведению сил и средств и других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и помогут провести местные выборы в оккупированных районах. Об этом 10 декабря сообщило посольство США в Украине в Facebook.

Также США призвали Россию выполнять взятые на себя обязательства и использовать итоги «нормандского саммита» для установления мира в Донецкой и Луганской областях.

В Европейском Союзе заявили, что переговоры в Париже лидеров «нормандской четверки» открывают «окно возможностей» для выполнения минских соглашений. В Брюсселе призвали к скорейшему и тщательному выполнению согласованных на встрече мероприятий.

Новая динамика переговоров в нормандском формате представляет собой окно возможностей, которые должны быть использованы сторонами для продвижения к полной имплементации минских договоренностей, — говорится в заявлении дипломатической службы ЕС.

В то же время министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе. На собственной странице в Facebook он написал, что Украина не будет сдавать свои территории, интересы государства и граждан.

Глава Минобороны указал на основные позиции украинской делегации на саммите в Париже:

Полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на Донбассе должно состояться до конца 2019 года.

Расширение мандата СММ миссии ОБСЕ с возможностью осуществления круглосуточного мониторинга.

Разведение войск и средств на трех новых участках до марта 2020 года. Эти участки в будущем станут гуманитарными зонами, на этих территориях обустроят переходы и переезды.

Обмен пленными до конца 2019 года по принципу «всех на всех». Ко всем удерживаемым лицам будет предоставлен доступ представителям Международного комитета Красного Креста.

Закон об особом статусе Донбасса будет продолен. Пока нет конкретной даты проведения выборов в ОРДЛО.

Встреча «нормандской четверки» снова должна состояться через 4 месяца.

Напомним, в Париже стороны «нормандской четверки» вели переговоры более 10 часов. Лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об обмене пленными, который должен состояться до 31 декабря 2019 года, разведении войск еще в трех зонах фронта, бессрочном прекращении огня, создании предпосылок для местных выборов на Донбассе в 2020 году и имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.