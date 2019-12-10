Порошенко и Тимошенко прокомментировали результаты саммита в Париже. Фото: strana.ua

https://racurs.ua/n130642-poroshenko-i-timoshenko-prokommentirovali-rezultaty-normandskogo-sammita-v-parije.html

Ракурс

Петр Порошенко, экс-президент Украины и лидер политической силы «Европейская солидарность», заявляет, что нет оснований для эйфории после проведения «нормандского саммита» в Париже.

Бывший глава государства заявил, что для Украины стали оберегом «красные линии», обозначенные перед саммитом. Порошенко уверен, что России нельзя доверять после встрече в Франции. Об этом нардеп написал 10 декабря на собственной страничке в Facebook.

Еще раз подчеркиваю, что отказ от судебных исков к «Газпрому» и возвращение на российский газовый крючок — большая опасность. И в ближайшие недели противодействие именно данной угрозе выйдет на передний план, — говорится в тексте.

Вместе с тем лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook поздравила возобновление диалога по украинскому вопросу на международном уровне. При этом политик выразила обеспокоенность, что на уровне президента Украины легитимизирована «формула Штайнмайера».

Большим достижением является решение об обмене пленными по формуле «всех на всех»… Безусловно, позитивным является то, что мир вместе с нами. Что звучит не только вопрос Донбасса, но и Крыма. Что заявлена позиция о том, что сначала — восстановление границы, а потом выборы, — написала нардеп.

Напомним, «нормандские переговоры» в Париже длились более 10 часов. Стороны договорились об обмене пленными, который должен состояться до 31 декабря 2019 года, разведении войск еще в трех зонах фронта, бессрочном прекращении огня, создании предпосылок для местных выборов на Донбассе в 2020 году и имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.