Порошенко й Тимошенко прокоментували результати саміту в Парижі. Фото: strana.ua

https://racurs.ua/ua/n130642-poroshenko-y-tymoshenko-prokomentuvaly-rezultaty-normandskogo-samitu-v-paryji.html

Ракурс

Петро Порошенко, екс-президент України та лідер політичної сили «Європейська солідарність», заявляє, що немає підстав для ейфорії після проведення «нормандського саміту» в Парижі.

Колишній глава держави заявив, що для України стали оберегом «червоні лінії», позначені перед самітом. Порошенко упевнений, що Росії не можна довіряти після зустрічі у Франції. Про це нардеп написав 10 грудня на власній сторінці у Facebook.

Таке враження, що Путіна цікавив тільки газ. Ще раз підкреслюю, що відмова від судових позовів до Газпрому і повернення на російський газовий гачок — велика небезпека. І в найближчі тижні протидія саме цій загрозі вийде на передній план, — йдеться в тексті.

Водночас лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на власній сторінці у Facebook привітала відновлення діалогу щодо українського питання на міжнародному рівні. При цьому політик висловила стурбованість, що на рівні президента України легітимізована «формула Штайнмаєра».

Є великим досягненням рішення про обмін полоненими за формулою «всіх на всіх»… Безумовно, позитивним є те, що світ разом з нами. Що звучить не тільки питання Донбасу, а й Криму. Що заявлена позиція про те, що спочатку — відновлення кордону, а потім вибори, — написала нардеп.

Нагадаємо, «нормандські переговори» в Парижі тривали більше 10 годин. Сторони домовилися про обмін полонених, який повинен відбутися до 31 грудня 2019 року, розведення військ ще у трьох зонах фронту, безстрокове припинення вогню, створення передумов для місцевих виборів на Донбасі в 2020 році й імплементацію «формули Штайнмаєра» в українське законодавство.