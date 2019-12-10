Олег Сенцов, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n130640-soldat-zapasu-sencov-stav-na-viyskovyy-oblik-u-kyievi-foto.html

Ракурс

Колишній політв’язень Олег Сенцов, звільнений з російського ув’язнення у вересні в результаті обміну полоненими між Києвом та Москвою, став на військовий облік у Києві.

Тепер Сенцов є солдатом запасу. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук й опублікував фото отриманого ним тимчасового військового посвідчення.

Оскільки я зараз майже киянин, то пішов і став на військовий облік, — зазначив колишній політв’язень.

Крім того, Сенцов звернув увагу на обшарпаність приміщення столичного військомату.

Воєнкомати звісно вражають своєю обшарпаністю, але люди всередині дуже хороші. Так і з нашою країною: народ гарний, а нормальну державу побудувати ніяк не в змозі, — зазначив він.

Нагадаємо, в листопаді Сенцов та ще кілька колишніх бранців Кремля отримали квартири в Києві. У майбутніх власників була можливість самим обрати житло із кількох запропонованих варіантів у різних районах столиці.