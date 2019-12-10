Олег Сенцов, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n130640-soldat-zapasa-sencov-stal-na-voinskiy-uchet-v-kieve-foto.html

Ракурс

Бывший политзаключенный Олег Сенцов, освобожденный из российского заключения в сентябре в результате обмена пленными между Киевом и Москвой, стал на воинский учет в Киеве.

Теперь Сенцов является солдатом запаса. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук и опубликовал фото полученного им временного военного удостоверения.

Поскольку я сейчас почти киевлянин, пошел и встал на воинский учет, — отметил бывший политзаключенный.

Кроме того, Сенцов обратил внимание на обшарпанность помещения столичного военкомата.

Военкоматы конечно поражают своей обшарпанность, но люди внутри очень хорошие. Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии, — отметил он.

Напомним, в ноябре Сенцов и еще несколько бывших пленников Кремля получили квартиры в Киеве. У будущих владельцев была возможность самим выбрать жилье из нескольких предложенных вариантов в разных районах столицы.