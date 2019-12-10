Зарплата. Фото: АиФ-Украина

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Зарплата в Украине через семь лет должна достигнуть уровня польской. К таким выводам путем нехитрых расчетов пришел министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Милованов провел анализ основных показателей за последние два года и сравнил темпы роста зарплат в Польше и в Украине. Результатами своих исследований он поделился в Facebook.

Опираясь на статистические данные, министр утверждает, что средняя зарплата в научной и технической отрасли в 2017 году составляла в Украине 377,5 долл., а в Польше — 1426,2 долл. В 2018 году данный показатель в Украине составил 446,5 долл., а в Польше — 1592,7 долл.

Зарплаты в отраслях телекоммуникации и информации в 2017 году в Украине были на уровне 451,9 долл., а в Польше — 1977,1 долл. В 2018 году отмечается рост зарплат в Украине до 527,8 долл., а в Польше — до 2208,7 долл.

В финансовой и страховой отраслях зарплаты в 2017 году в Украине составляли 483,7 долл., в Польше — 1871,2 долл. В 2018 году они составили 594,1 долл. и 2078,3 долл. соответственно.

Таким образом, темп роста зарплаты в 2018 году в Украине составил 29,2%, а в Польше — 8,1%. По сравнению с 2017 годом зарплаты в Украине выросли на 35,5%, а в Польше — на 4,5%.

Милованов заявил, что если в Украине сохраниться столь высокая динамика роста зарплат и в процентном соотношении они ежегодно будут опережать темпы роста зарплат в Польше на 20%, то нам потребуется семь лет, чтобы доходы украинцев и поляков сравнялись.

Как ранее писал «Ракурс», в ноябре задолженность по зарплатам врачам и учителям была погашена за счет стабилизационной дотации в сумме 203 млн грн.