Медичний бюджет. Фото: Needpix

https://racurs.ua/ua/n129601-podyaky-blagodiyni-vnesky-ta-mizerni-zarplatni-medykiv-naslidky-medychnogo-budjetu.html

Ракурс

Бюджет медицини на наступний рік майже не відрізняється від попередніх, хоча з 1 квітня медреформа торкнеться абсолютно всіх медзакладів України. Це може стати трагедією, бо за нової, «реформованої» форми фінансування — «гроші йдуть за пацієнтом» — надважливим є, щоби тарифи на медичні послуги були обґрунтованими, а їх і досі немає.

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Як пише у своєму блозі на «Ракурсі» Валерій Дубіль, народний депутат України від ВО «Батьківщина», перший заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань технічного регулювання та стандартизації у сфері охорони здоров’я Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, тарифи, за якими НСЗУ оплачуватиме медзакладам послуги, мають бути обґрунтованими, адже від них залежить їх стале фінансування — чи будуть вони платоспроможними і чи не збанкрутують.

«Рівень тарифів, які експерти вважають економічно обґрунтованими, відрізняється не на проценти та десятки процентів — а у рази та навіть на порядок… Як влада забезпечить виконання норм „реформаторського“ закону про фінансові гарантії медичного обслуговування населення (наприклад, повністю безоплатні для породілля пологи), якщо платитиме медзакладу за тарифом, який не покриє навіть п’яту частину від витрат на їх проведення?», — пише нардеп.

«Це означає, що пацієнти будуть надалі оплачувати „подяки“ та „благодійні внески“, медики — отримуватимуть принизливо малі заробітні плати, а медичні заклади замість розвитку або будуть вимушені виживати, або будуть приречені на банкрутство та закриття. Крім цього, низькі та економічно необґрунтовані тарифи не зможуть забезпечити медиків гідною заробітною палатою, що ще поглибить кадрову кризу у галузі», — попереджає Дубіль.