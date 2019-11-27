Зарплатні борги лікарям і вчителям: Кабмін дав 200 млн грн. Фото: Держпраці

https://racurs.ua/ua/n130026-borgy-po-zarplati-likaryam-i-vchytelyam-kabmin-dav-200-mln-grn.html

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Борги із заробітної плати лікарям і вчителям в Україні будуть погашені, заявили у Кабінет міністрів України. На засіданні уряду було вирішено виділити на це понад 200 млн грн.

Для цього було розподілено 203 млн грн стабілізаційної дотації між областями, де залишилися борги із зарплатні педагогам і лікарям, повідомив нардеп від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко у своєму каналі в Telegram.

Він зазначив, що стабілізаційна дотація є одним з інструментів погашення заборгованості із заробітної плати. У даному випадку вона стосується педагогів і лікарів.

Напередодні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про можливість погашення боргу із зарплатні медикам і вчителям. Планувалося розподілити 171,1 млн грн на зарплати педагогам і 326 млн на дофінансування медичної субвенції, у тому числі на зарплати лікарям.

Раніше чиновники збиралися проголосувати за виділення додатково майже 700 млн грн на погашення боргів із зарплатні лікарям у регіонах України.