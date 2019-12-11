Милованов назвал причины падения промышленного производства в Украине, фото: DW

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Падение промышленного производства в Украине в 2019 году ускорилось до 5% в год.

Уменьшение количества заказов Укрзализныци и выпуска продукции бронетанковыми заводами — причины негативной тенденции. Об этом сообщил Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в интервью DW.

Чиновник считает, что в промышленности сейчас есть серьезные проблемы. По его мнению, недостаточно хорошо на экспорт работают бронетанковые заводы. Вторая причина — Укрзализныця не дала в этом году достаточно контрактов.

Милованов также отметил, что украинские промышленные производители проигрывали и в других инфраструктурных отраслях. Среди примеров он привел неудачные шаги в Киевском метрополитене. Среди негативных факторов чиновник назвал и изменение конъюнктуры мировых рынков.

Ранее Милованов обнадежил украинский «польскими» зарплатами через семь лет. Чиновник считает, что это возможно в случае ежегодного роста зарплат и в процентном соотношении.