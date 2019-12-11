ДТП на Тернопольщине: рейсовый автобус столкнулся с легковушкой, есть жертвы. Фото: Прямой

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Смертельное ДТП произошло на автодороге между селами Чистилов и Великий Глубочек в Тернопольской области. Вследствие столкновения автобуса и легковушки пострадали шесть человек, один из них погиб.

Авария рейсового автобуса и автомобиля Dacia Logan произошла сегодня около 12.00, информирует пресс-служба тернопольской полиции.

В момент аварии в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Тернополь — Чистилов, находились около 10 пассажиров. После столкновения 60-летняя женщина, сидевшая около водителя автобуса, вылетела через лобовое стекло и попала под колеса. Ее спасти не удалось. Водителя и четырех пассажиров госпитализировали.

По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд на встречную полосу движения.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Ранее сообщалось о ДТП в Бориспольском районе под Киевом, где автомобиль сбил двух детей и протаранил электроопору. Как оказалось, за рулем находился пьяный военнослужащий.