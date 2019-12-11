Погода в Украине: 12 декабря сохранится пасмурная погода без существенных осадков, фото: pxhere

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Погода в Украине 12 декабря останется прежней.

В ближайшие сутки в Украине сохранится переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем ожидается 0−5 градусов тепла. В Одесской и Закарпатской областях, а также в Крыму теплее — до 7 градусов тепла. Ветер восточный и юго-восточный, 7−12 м/с, на юге и западе возможны порывы 15−20 м/с.

В Киеве в четверг без осадков, ветер юго-восточный, 7−12 м/с. Температура ночью 1−3 градусов тепла, днем — 3−5 выше нуля.

Геомагнитная активность в украинской столице будет оставаться низкой. Соответствующий индекс не превысит 2 баллов.

Ранее синоптики прогнозировали, что в Украине пройдут сильные за последние 30 лет снегопады и морозы. При этом зимой прогнозируют дожди и плюсовую погоду.