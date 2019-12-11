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Погода в Україні: 12 грудня збережеться мінлива хмарність без істотних опадів, фото: pxhere

Погода в Україні: 12 грудня збережеться мінлива хмарність без істотних опадів (КАРТА)

11 гру 2019, 16:32
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Погода в Україні не зазнає особливих змін.

Найближчої доби в Україні збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 1 градусу морозу, вдень очікується 0−5 градусів тепла. У Одеській та Закарпатській областях, а також в Криму тепліше — до 7 градусів тепла. Вітер східний та південно-східний, 7−12 м/с, на півдні та заході можливі пориви 15−20 м/с.

Погода в Україні: 12 грудня збережеться мінлива хмарність без істотних опадів, фото: гідромтцентр

У Києві в четвер без опадів, вітер південно-східний, 7−12 м/с. Температура вночі 1−3 градусів тепла, вдень — 3−5 вище нуля.

Геомагнітна активність в українській столиці залишатиметься низькою. Відповідний індекс не перевищить 2 балів.

Погода в Україні: 12 грудня збережеться мінлива хмарність без істотних опадів, фото: gismeteo

Раніше синоптики прогнозували, що в Україні пройдуть найсильніші за останні 30 років снігопади та морози. При цьому взимку прогнозують дощі та плюсову погоду.

Джерело: Ракурс


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