Погода в Україні: 12 грудня збережеться мінлива хмарність без істотних опадів, фото: pxhere

https://racurs.ua/ua/n130695-pogoda-v-ukrayini-12-grudnya-zberejetsya-minlyva-hmarnist-bez-istotnyh-opadiv-karta.html

Ракурс

Погода в Україні не зазнає особливих змін.

Найближчої доби в Україні збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 1 градусу морозу, вдень очікується 0−5 градусів тепла. У Одеській та Закарпатській областях, а також в Криму тепліше — до 7 градусів тепла. Вітер східний та південно-східний, 7−12 м/с, на півдні та заході можливі пориви 15−20 м/с.

У Києві в четвер без опадів, вітер південно-східний, 7−12 м/с. Температура вночі 1−3 градусів тепла, вдень — 3−5 вище нуля.

Геомагнітна активність в українській столиці залишатиметься низькою. Відповідний індекс не перевищить 2 балів.

Раніше синоптики прогнозували, що в Україні пройдуть найсильніші за останні 30 років снігопади та морози. При цьому взимку прогнозують дощі та плюсову погоду.