Екс-депутата Верховної Ради Криму кинули до в’язниці. Фото: 112.ua

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Святошинський районний суд Києва 10 грудня до 14 років позбавлення волі засудив колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Світлану Савченко за вчинення державної зради.

Прокуратура довела вину депутата у «вчиненні дій спрямованих на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України, а саме надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України». Про це заявив прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний, 11 грудня повідомила прес-служба відомства.

Встановлено, що Савченко брала участь у засіданнях Верховної Ради АР Крим на яких прийняли постанову «О независимости Крыма», якою було створене нелегітимне державне утворення «Республика Крым». Крім того, підсудна причетна до голосування за постанову «О правоприемстве Республики Крым». Слідчі стверджують, що ці дії в подальшому призвели до окупації півострова.

Також обвинувачена взяла участь у засіданні незаконно створеного органу «Государственный Совет Республики Крым». Таким чином підсудна забезпечила діяльність цього незаконного органу. Савченко ще й голосувала за так звану «Конституцию Республики Крым».

Наразі Світлана Савченко є депутатом Держдуми Росії, займає посаду члена комітету з культури.

Нагадаємо, у листопаді в Луганській області до восьми років позбавлення волі засудили посібника терористів самопроголошеної Луганської народної республіки. Зловмсиник «служив» у лавах так званої народної міліції ЛНР, збирав та передавав інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних сил України в «окремому батальйоні звְ'язку» з метою заподіяння шкоди територіальній цілісності України.