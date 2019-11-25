На Луганщині до восьми років тюрми засудили бойовика ЛНР. Фото: online.ua

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У Луганській області до восьми років позбавлення волі засудили посібника терористів так званої Луганської народної республіки.

Сватівський районний суд визнав мешканця області винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Про це 25 листопада повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

Слідчі встановили, що з квітня 2015 року підсудний «служив» у лавах так званої народної міліції ЛНР, збирав та передавав інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних сил України в «окремому батальйоні звְ'язку» з метою заподіяння шкоди територіальній цілісності України. Також зловмисник упродовж 2016−2019 років забезпечував пропускний режим на окупаційному посту «Ізварине». Сепаратиста правоохоронці затримали у вересні 2019 року.

Оскільки обвинувачений сприяв слідству та викривав інших співучасників, з урахуванням позиції прокурора у кримінальному провадженні суд призначив останньому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років, — зазначили в ГПУ.

Нагадаємо, на початку листопада на Луганщині до восьми років позбавлення волі засудили бойовика терористичної організації ЛНР, причетного до обстрілів позицій українських військових підрозділів на Донбасі. З 2014 року сепаратист воював проти українських військових підрозділів у районах населених пунктів Зоринськ, Перевальськ, Сентянівка, Бахмутка, Жолобок, Сокольники та Дебальцеве й був затриманий у березні 2019 року.