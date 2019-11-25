Олег Ляшко. Фото ТСН

https://racurs.ua/ua/n129902-zapobijnyy-zahid-dlya-lyashka-oskarjuietsya-prokuraturou.html

Ракурс

Олег Ляшко, колишній нардеп від Радикальної партії, повинен отримати суворішу міру запобіжного заходу, ніж особисту поруку за нього, заявила прокуратура Київської області, яка не згодна з відповідним рішенням слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 19 листопада.

Суд тоді відпустив Ляшка на поруки народних депутатів Вікторія Сюмар від «Європейської солідарності» та Михайла Волинця від «Батьківщини», нагадали у прокуратурі Київської області.

Прокуратура ж наполягає на обранні запобіжного заходу для Ляшка у виді утримання під вартою, тому 22 листопада в Київський апеляційний суд була направлена відповідна апеляційна скарга.

На сьогоднішній день дата розгляду апеляції прокуратури не призначена.

Нагадаємо, що Ляшко в аеропорту «Бориспіль» напав на народного депутата від фракції «Слуга народу» Андрія Геруса, назвавши його зрадником і звинувативши у відновленні імпорту електроенергії з Росії. Під час штовханини Ляшко порвав Герусу сорочку.