Олег Ляшко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n129902-mera-presecheniya-dlya-lyashko-objalovana-prokuraturoy.html

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Олег Ляшко, бывший нардеп от Радикальной партии, должен получить более суровую меру пресечения, нежели личное поручительство за него, заявила прокуратура Киевской области, которая не согласна с соответствующим решением следственного судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области от 19 ноября.

Суд тогда отпустил Ляшко на поруки народных депутатов Виктория Сюмар от «Европейской солидарности» и Михаила Волынця от «Батькивщины», напомнили в прокуратуре Киевской области.

Прокуратура же настаивает на избрании меры пресечения для Ляшко в виде содержания под стражей, поэтому 22 ноября в Киевский апелляционный суд была направлена соответствующая апелляционная жалоба.

На сегодняшний день дата рассмотрения апелляции прокуратуры не назначена.

Напомним, что Ляшко в аэропорту «Борисполь» напал на народного депутата от фракции «Слуга народа» Андрея Геруса, назвав его предателем и обвинив в возобновлении импорта электроэнергии из России. В ходе стычки Ляшко порвал Герусу рубашку.