Сессионный зал Верховной Рады, фото: пресс-служба Верховной Рады

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В бюджете Верховной Рады на 2020 год не предусмотрены средства на техническое переоборудование рабочих мест народных избранников.

Об этом сообщили в Аппарате Верховной Рады в ответе на запрос общественного движения «Честно».

Государственным бюджетом Украины на 2020 год и смете Верховной Рады на 2020 год расходов на техническое переоснащение рабочих мест народных депутатов в зале пленарных заседаний не предусмотрено, — говорится в ответе Аппарата Рады.

В движении «Честно» отмечают, что во время заседания регламентного комитета Верховной Рады 13 ноября поднимался вопрос о возможности технического переоснащения парламента.

Тогда бухгалтер Управления делами Аппарата Верховной Рады Лилия Савкова в ответ на соответствующий вопрос представителя фракции «Слуга народа» Павла Фролова сообщила, что на следующий год Минфин выделил парламенту на осуществление законотворческой деятельности только 9 млн 972 тыс. грн.

По ее словам, это «очень-очень маленькая сумма».

Представители действующей власти ранее неоднократно заявляли о намерении искоренить в парламенте неличное голосования (так называемое кнопкодавства). В частности, законопроект № 2148, который уже прошел первое чтение, предлагает ввести штрафы за неличное голосования.

Еще один законопроект — № 1027 предлагает за кнопкодавство прекращать полномочия депутатов. Сейчас он находится на рассмотрении в Конституционном суде.

Напомним, первым обнаруженным в парламенте IX созыва кнопкодавом стал мажоритарщик Александр Ковалев.