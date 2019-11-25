Памятник Шолом-Алейхему в Киеве. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n129907-policiya-kieva-rassleduet-nadrugatelstvo-nad-pamyatnikom-sholom-aleyhemu.html

Ракурс

Памятник Шолом-Алейхему, который находится в Киеве на улице Рогнидинской недалеко от синагоги Бродского, был разрисован свастикой прошлой ночью. Полиция Киева начала расследование по факту этого инцидента.

Уже проведен осмотр памятника и прилегающей территории с целью поиска вещественных доказательств, которые помогли бы идентифицировать злоумышленников, сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

Полицейские провели допрос свидетелей, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных в ближайших магазинах.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство), предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Ранее сегодня сообщалось, что ночью в Киеве вандалы осквернили памятник Шолом-Алейхему, нарисовав на монументе красной краской фашистскую свастику.